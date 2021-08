Très peu utilisé la saison dernière, Bouna Sarr va encore devoir progresser pour se faire une place dans le onze de Julian Nagelsmann.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que le Bayern Munich disputera son premier tour de la Coupe d’Allemagne demain face au Bremer SV, Julian Nagelsmann en a profité pour évoquer la situation de l’ancien Marseillais Bouna Sarr.

« Bouna Sarr a eu un peu de mal au début de la pré-saison. Il a dû trouver ses repères. Maintenant, ça va mieux, il a progressé. Néanmoins, c’est toujours difficile pour lui d’être consistant sur le terrain. Il doit encore s’améliorer et assimiler ce que l’on attend de lui. Il sera ensuite en mesure d’apporter sa puissance sur le terrain et de défendre mieux, afin que l’on concède le moins de buts possible. »