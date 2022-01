Selon les informations de Téléfoot et de BIld, Kingsley Coman serait en discussion pour une prolongation longue durée avec le Bayern Munich.

Annoncé en partance cet été, Kingsley Coman devrait rester au Bayern Munich. L’ailier français, en fin de contrat en juin 2023, ne parvenait pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Ces derniers estimaient que le salaire demandé, 20 millions d’euros par ans, par l’attaquant de 25 ans était trop élevé mais la tendance ce serait inversée. En effet selon les informations de Bild et de Téléfoot, les récentes performances du Français ont convaincu le board munichois et une prolongation de contrat est désormais très probable. Du moins, les négociations se poursuivent entre les deux clans et semblent bien avancées. Kingsley Coman figurait sur les tablettes du PSG, de Manchester City ou encore de Chelsea mais devrait finalement s’inscrire dans la durée avec le club bavarois.