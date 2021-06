Présent en conférence de presse avec les Bleus, Benjamin Pavard (25 ans) s’est exprimé sur son avenir pour lequel il laisse planer le doute. Une sortie étonnante alors que le Français est arrivé il y a seulement 2 ans en terre bavaroise.

Auteur d’une saison correcte, Benjamin Pavard a disputé 36 rencontres au total avec le Bayern Munich. Un bilan plus mitigé en Bundesliga avec seulement 24 apparitions. Arrivé en 2019 à Munich, l’international français est resté très énigmatique sur son avenir en conférence de presse : « C’est vrai que quand on arrive on sent que c’est un très très grand club. Cela ne m’étonne pas que des joueurs très importants y restent de nombreuses années. C’est familial et on se sent vraiment bien au quotidien au Bayern Munich. Après, pour ma part, je ne sais pas. On sait très bien que tout va vite dans le football. Je ne peux rien promettre mais c’est vrai que je suis heureux d’être là-bas aujourd’hui et d’y gagner des titres. »