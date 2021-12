Alors qu’il avait promis d’aligner son équipe type, malgré la qualification et la primevère place du groupe assurée, Julian Nagelsmann a vue ses joueurs totalement maîtriser le Barça ce mercredi en Ligue des Champions (3-0). Mais malgré ce résultat, le coach bavarois aurait souhaité encore plus de la part de ses joueurs…

« Il était important que nous gardions notre cage inviolée. Maintenant, nous avons marqué 22 buts durant cette phase de poules et n’en avons encaissé que trois. C’est un bon ratio. Aujourd’hui, nous étions également très confiants. Nous avons joué contre une grande équipe qui devait gagner. Mais nous ne les avons en aucun cas laissés entrer dans le match. En seconde période, nous avons défendu un peu plus bas et leur avons laissé le ballon. Mais je pense que si nous avions resserré davantage, nous aurions marqué plus de trois buts », a expliqué Nagelsmann en conférence de presse.