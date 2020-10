Avant de rejoindre la Bundesliga, Lucas Hernandez (formé à l’Atletico de Madrid) aurait bien pu jouer en Ligue 1 et notamment à l’AS Saint-Étienne. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview accordée à Onze Mondial.

“C’est vrai que j’ai voulu rejoindre Saint-Étienne en prêt. Quand tu es jeune, tu n’a qu’une seule idée en tête : jouer. Et à l’Atlético, je n’avais pas cette possibilité. (…) Diego Simeone ne comptait pas vraiment sur moi.” a déclaré le champion du monde avant de revenir sur son transfert avorté à l’ASSE. “Je voulais partir pour jouer. Après, il y a eu cette histoire avec Saint-Étienne. J’aurais voulu partir, mais le club ne m’a pas laissé. Le coach m’a dit : « Reste ici, tu auras ta chance ».(…) Il connaissait mes qualités, il savait que mon moment allait arriver. J’ai continuer à travailler. Je me comportais à l’entraînement comme en match, j’arrachais tout. Le coach a vu ça. Et lorsque j’ai eu ma chance, je suis entré sur le terrain avec la volonté de lui montrer qu’il pouvait compter sur moi. Après, tout s’est mieux passé“