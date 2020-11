Où va aller David Alaba la saison prochaine ? Lui seul sait. Pourtant, Hans Flick, son entraîneur veut le convaincre de rester.

PSG ? Manchester City ? Liverpool ? Où rester au Bayern de Munich ? Quelle va être la décision de David Alaba ? En fin de contrat en juin prochain, et courtisée par l’Europe entière, le défenseur autrichien se rapproche d’un départ libre au terme de la saison.

Pourtant, l’entraîneur munichois, Hans-Dieter Flick tente à tout prix de retenir son joueur.

« Son contrat ? David devrait prendre ses responsabilités et décider lui-même de ce qui est important pour lui. David est une très bonne personne et un brillant joueur de football. Il est très populaire auprès de l’équipe et les tient ensemble », a déclaré le technicien dans les colonnes de Die Welt.