C’est le match que tout le monde attend. A quelques heures de la finale à distance entre le FC Barcelone et Benfica pour la deuxième place derrière les Bavarois, Xavi a eu la bonne nouvelle d’apprendre qu’Ousmane Dembélé sera apte.

Sous la neige, les Catalans seront condamnés à l’exploit sur la pelouse du Bayern Munich. Privés d’Ansu Fati et de Pedri, Xavi pourra tout de même compter sur Ousmane Dembélé. Selon les informations de Catalunya Radio, l’ailier français, Frenkie de Jong et Jordi Alba ont reçu le feu vert du staff médical pour le match de ce soir. Ils devraient même être titulaires tous les trois selon leurs informations. Les Blaugrana doivent s’imposer s’ils veulent assurément finir second et se qualifier pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, sinon ils doivent espérer un exploit (match nul ou victoire) du Dynamo Kiev à Benfica.