Pour leur premier match de Ligue Europa de la saison, les Aiglons se sont fait manger tout cru par le Bayer Leverkusen (6-2). Il faudra se réveiller lors du prochain match, face à Beer Sheva.

Face à une redoutable équipe du Bayer Leverkusen, l’OGC Nice n’aura pas existé ce soir. Surclassés dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Patrick Vieira ont rapidement concédé l’ouverture du score par l’intermédiaire du jeune Amiri (11′). À peine 5 minutes plus tard, les Allemands vont doubler la mise grâce à l’Argentin Lucas Alario (16′). Amine Gouiri va répliquer à la demi-heure de jeu (31′).

Mais au retour des vestiaires, la démonstration bavaroise va se poursuivre. L’ancien Parisien Moussa Diaby va inscrire le but du 3-1 (61′). Dans la foulée Karim Bellarabi (79′, 83′) va s’offrir un doublé et Wirtz (87′) va inscrire le 7e but de la rencontre. Enfin, Alexis Claude Maurice va adoucir l’addition en toute fin de rencontre (90′). Pour son premier match européen de la saison, Nice s’incline sur un score de tennis : 6-2.

