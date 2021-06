Pour pallier le départ d’Imran Louza, les Canaris misent sur l’expérimenté Xavier Chavalerin, déjà dans le viseur de Strasbourg.

À la recherche d’un milieu de terrain pour se renforcer la saison prochaine, le FC Nantes ferait les yeux doux au Rémois, Xavier Chavalerin. Formé à l’Olympique Lyonnais, le milieu défensif est rapidement devenu un élément essentiel de l’effectif de David Guion. Encore lié au Stade de Reims jusqu’en 2022, le joueur de 30 rentre pleinement dans les plans du nouvel entraîneur Oscar Garcia, mais le site Top Mercato affirme que le FC Nantes et le RC Strasbourg n’ont pas abandonné l’affaire.

Juste avant la rencontre face à Bordeaux (38e journée de Ligue 1), le gaucher s’était exprimé sur son avenir : « Un nouveau coach va arriver, on va discuter avec lui, voir ce qu’il compte faire, quelle équipe il souhaite mettre en place et s’il compte sur moi. On tranchera en début de saison prochaine ».