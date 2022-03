Nouvelle priorité des plus grands clubs européens, Victor Osimhen attise les convoitises. Un intérêt exprimé par Manchester United et le Real Madrid qui régale Naples. Aurelio De Laurentiis en veut 100 millions d’euros.

Recruté pour 75 millions d’euros en septembre 2020 en provenance du LOSC, Victor Osimhen a mis quelques mois d’adaptation avant d’illuminer le Stade Diego Armando Maradona de Naples. Cette saison, l’ancien buteur des Dogues rayonnent avec 11 buts et 4 passes décisives au compteur en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Le Nigérian est un élément moteur du Napoli qui vit une véritable dépendance à son buteur. Des performances qui attisent les convoitises et notamment celles de géants européens.

Selon les informations dévoilées par The Sun, Manchester United et le Real Madrid suivraient la piste menant à Victor Osimhen. Si les Reds Devils le voient comme une priorité, le Nigérian n’est qu’un plan B pour les Madrilènes qui espèrent toujours pouvoir enrôler Erling Braut Haaland. Un intérêt que le Norvégien ne partagerait pas plus que ça… d’où les appels répétés pour Victor Osimhen. Des convoitises dont souhaitent bien profiter le Napoli. Aurelio De Laurentiis espère récupérer 100 millions d’euros en cédant son joyau offensif.