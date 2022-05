Victoire de l’AJ Auxerre ce vendredi soir aux tirs aux buts face au FC Sochaux dans le cadre de la finale du barrage de Ligue 2. Les Auxerrois se donnent le droit de rêver à la Ligue 1, avant de défier le 18e de la Ligue 1, à savoir le FC Metz ou l’AS Saint-Etienne.

Au terme d’un match nul et vierge entre les deux équipes, ce sont les locaux qui ont remporté ce duel d’accession pour accéder à la Ligue 1. Les joueurs Jean-Marc Furlan l’emportent 5 tirs aux buts à 4 face à Sochaux et c’est Donovan Leon qui a arrêté le penalty de Kitala. Les Auxerrois ont ensuite pu compter sur le penalty de Touré pour faire vibrer leur public qui a envahit le terrain à la fin du match, afin de fêter ce succès. Rendez-vous jeudi pour le match aller du barrage d’accession à la Ligue 1 entre Auxerre et le 17e de Ligue 1. Pour le moment, c’est le FC Metz qui retrouvera l’AJA mais l’AS Saint-Etienne peut encore espérer en cas de meilleur résultat que les Messins ce samedi soir lors de la 38e journée de Ligue 1.