En éliminant respectivement la Roumanie (2-1) et la Bulgarie (3-1), l’Islande et la Hongrie se sont offert ce soir un dernier espoir de qualification à l’Euro 2021. Les deux nations s’affronteront en finale de la voie A.

Grâce à sa victoire ce soir contre la Roumanie (2-1), l’Islande a décroché son ticket pour la finale de la voie A des qualifications à l’Euro 2021. Ils y retrouveront les Hongrois, tombeurs de la Bulgarie (3-1) grâce à des buts d’Orban, Kalmar et Nikolics. Le vainqueur de la finale entre ces deux sélections aura une place dans le groupe de la France, l’Allemagne et le Portugal lors de l’Euro.

Même scénario du côté de la voie D, où la Géorgie ira défier la Macédoine du Nord pour une place dans le groupe des Pays-Bas, de l’Ukraine et de l’Autriche. La Géorgie s’est imposée sur la plus petite des marques contre la Biélorussie (1-0). De son côté, la Macédoine s’est imposée face au Kosovo des Rémois Berisha et Zeneli (2-1).