Le Portugal s’apprête à rencontrer la Turquie, ce jeudi, en barrages du Mondial 2022. Un match au sommet, que Çaglar Söyüncü ne compte pas laisser passer. Le joueur est prêt, et il a prévenu Cristiano Ronaldo et sa sélection nationale.

«Des joueurs de style comme Cristiano Ronaldo et Messi sont indiscutables. Des footballeurs qui sont venus au monde une fois en 50 ans. Il devrait être respecté pour ses performances à cet âge. Je ne sais pas si ce sera la dernière Coupe du monde, ou s’il va partir. Il a dit dans ses messages qu’il voulait jouer plus. Nous n’avons pas pu aller à la Coupe du monde depuis des années. Je ne sais pas si ce sera le dernier trophée de Ronaldo, mais c’est plus important pour nous d’aller à cette coupe» a déclaré Söyüncü à Tivibu Spor.

Pour rappel, la Turquie n’a pas participé à une Coupe du monde depuis 2002.