L’Ukraine a remporté sa demi-finale de barrage pour la Coupe du monde 2022 ce mercredi soir après son succès probant 3 buts à 1 contre l’équipe d’Ecosse. Les Ukrainiens se donnent le droit de rêver avec une finale pour le barrage de prochaine Coupe du monde 2022 face au Pays de Galles.

En demi-finales, les partenaires du milieu de terrain de Manchester City Oleksandr Zinchenko se sont imposés en Ecosse (3-1). Les hommes d’Oleksandr Petrakov ont trouvé le chemin des filets sur des buts d’Andriy Yarmolenko (33e) et Roman Yaremchuk (49e). Les coéquipiers de Scott McTominay se sont relancés trop tardivement en sauvant l’honneur par Callum McGregor (79e), avant un troisième but signé Artem Dovbyk pour les visiteurs (95e). Magnifique victoire pour un pays qui traverse une triste période de son histoire à cause de la guerre.

Dimanche soir, les partenaires d’Andriy Yarmolenko tenteront de décrocher leur ticket pour le Mondial au Qatar avec un match face au Pays de Galles. Le lauréat tombera dans le groupe B avec l’Angleterre, l’Iran et les Etats-Unis.