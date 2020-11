C’est l’une des infos insolites de la semaine. Après sa célébration et son hommage à Diego Armando Maradona, le FC Barcelone et Lionel Messi sont contraints de verser 3 000 euros à la FIFA.

C’est la loi. Une loi ridicule. Mais c’est la loi. Parce que c’était l’un des grands moments de la victoire du FC Barcelone 4-0 sur Osasuna ce dimanche. Alors qu’il venait d’inscrire un but somptueux, la star argentine a décidé de rendre hommage à Diego Armando Maradona.

Il s’est empressé d’enlever son maillot, et en dessous, la Pulga arborait la tunique des Newell’s Old Boys. Son club de cœur, mais aussi l’un des derniers écussons portés par El Pibe de Oro. Mais cette célébration, a motivé Mateu Lahoz, arbitre de la rencontre, à montrer le carton jaune au numéro 10 du Barça. Et conformément à l’article 91 du Code Disciplinaire RFEF concernant les célébrations, « le footballeur qui a l’occasion d’avoir marqué un but (…) soulève son maillot et affiche toute sorte de publicité, slogan, légende acronyme, anagrammes ou dessins (…) sera punie, en tant qu’auteur d’un délit grave, d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros et d’un avertissement », vous avez bien lu, un délit grave…