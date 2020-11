Buteur face à Osasuna, Antoine Griezmann n’a pas hésité à célébrer son but de la meilleure des façons. Une danse qui n’a pas plu à tout le monde, notamment à Frédéric Hermel qui l’a taclé sur les réseaux sociaux. La réponse ne s’est pas fait attendre.

Le FC Barcelone s’est baladé contre Osasuna ce dimanche. Une gifle 4-0 grâce notamment à des buts de Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Une volée exceptionnelle imparable. Un coup de canon qui a résonné partout en Catalogne.

Une réalisation incroyable, fallait bien une célébration incroyable. C’est ce que le Français s’est dit. Une danse devant la caméra qui n’a pas été du goût de tout le monde. Alors que Toni Kroos l’avait déjà taclé, c’est cette fois au tour de Frédéric Hermel, journaliste pour RMC de critiquer sa célébration.

Sur Twitter, il s’en est pris à l’attaquant du Barça, « Le but de Griezmann est aussi beau que sa célébration ridicule ». Et la réponse d’Antoine n’ pas tardé. « Oh Fredo, ma fille voulait me voir danser. C’était pas pour toi, sorry », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.