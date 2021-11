À la recherche d’un remplaçant d’urgence en attaque, le FC Barcelone pisterait deux anciens de Ligue 1 : Pierre-Emerick Aubameyang et Edinson Cavani.

Victime d’un malaise cardiaque il y a deux semaines face au Deportivo Alaves (1-1), Sergio Agüero sera éloigné des terrains pendant au moins trois mois. Un énorme coup dur pour l’Argentin mais également pour le FC Barcelone, qui manque de solution au poste de numéro 9. Alors qu’ils négocient actuellement avec Xavi pour le faire venir du Qatar dans les plus brefs délais, les dirigeants du club catalan auraient également pris la décision de recruter d’urgence un buteur cet hiver.

À en croire les informations du média espagnol El Nacional, deux noms sont actuellement à l’étude en coulisses : Pierre-Emerick Aubameyang et Edinson Cavani. Si le premier semble plus difficile à recruter, étant donné l’excellent état de forme d’Arsenal et son rôle majeur dans l’effectif des Gunners, il serait également l’option privilégiée par Joan Laporta et son board. De son côté ‘El Matador’ Cavani, relégué sur le banc des Red Devils depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, ne serait pas contre une petite aventure en Catalogne. Affaire à suivre…