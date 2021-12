Le FC Barcelone est dos au mur et son entraineur Xavi Hernandez en est bien conscient. Ce soir face au Bayern Munich, les Catalans sont dans l’obligation de l’emporter.

En conférence de presse, le coach espagnol assure que son Barça donnera tout pour réaliser l’exploit face au champion d’Allemagne en titre et grand favori de la rencontre. « Nous abordons le match, moi-même et l’équipe, avec beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes impatients qu’il commence. Nous allons affronter l’un des pires adversaires que l’on puisse avoir. Actuellement, à mon avis, ils sont l’une des meilleures équipes du monde et nous jouons chez eux. La difficulté est extrême, mais nous avons beaucoup d’enthousiasme. On dépend de nous-mêmes. En fin de compte, si on gagne, on se qualifie. Cela signifie que c’est une finale. On va tout donner, on va essayer de rivaliser au maximum, en sachant qu’ils nous avaient fait mal il n’y a pas si longtemps. L’histoire dit que nous n’avons jamais gagné à Munich, mais l’histoire est aussi là pour être brisée. Nous sommes excités et impatients que le match commence. Nous essaierons de nous battre avec nos armes. »