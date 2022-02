En conférence de presse d’avant derby, face à l’Espanyol de Barcelone, Xavi Hernández, coach du Barça, a expliqué qu’il comptait sur l’apport d’Ousmane Dembélé. En effet, malgré la volonté du Français de quitter la Catalogne, l’entraineur espagnol a affirmé qu’il faisait partie du groupe, et qu’il a même pensé très fort à le titulariser face à l’Atlético Madrid.

« Avec Dembélé, j’avais déjà l’idée que je jouerais contre l’Atlético Madrid, mais j’ai dû changer à cause d’un changement forcé. Il fait partie de l’équipe et nous aidera. C’est un sujet clos. Je déciderai quand il jouera ou non », a assuré Xavi, décidé de faire confiance à Ousmane Dembélé. Un choix judicieux ?