Plusieurs grands clubs européens dont le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea sont intéressés par le profil de Karim Adeyemi. Mais selon les dernières informations des médias espagnols ce serait plus un duel entre le FC Barcelone et le Borussia Dormund.

Karim Adeyemi enflamme l’Europe cette saison. Le jeune buteur de 19 ans a déjà inscrit 4 buts en Ligue des Champions cette année avec le RB Salzburg. Le FC Barcelone travaille depuis des mois pour faire essayer de faire venir la pépite allemande qui rêvait plus jeune de jouer pour le club catalan, selon les informations du journaliste Matteo Moretto. Les négociations seraient aujourd’hui plus difficile à cause de la nouvelle concurrence et des excellentes performances de Karim Adeyemi. Toujours selon le journaliste espagnol, le Borussia Dortmund serait le principal concurrent du FC Barcelone dans le dossier.

Selon Sport, le joueur serait très intéressé à l’idée de joueur sous le maillot catalan mais ses agents n’auraient pas les mêmes projets. Selon le média espagnol une offre de 40 millions d’euros du FC Barcelone est attendue dans les prochains jours accompagnée d’un contrat de 5 ans pour le buteur allemand. Le principal concurrent, le BVB, ne pourrait débourser que 35 millions d’euros.