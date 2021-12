En conférence de presse avant le déplacement du FC Barcelone à Osasuna dimanche, Xavi a pointé du doigt la mentalité de ses joueurs.

La dynamique de Barcelone est négative en ce moment. Les Blaugrana ont été reversés en Europa League suite leur défaite cette semaine sur la pelouse du Bayern Munich (3-0). En Liga, les Barcelonnais ne sont pas non plus au top. Ils se sont inclinés la semaine dernière à domicile contre le Betis (0-1) et pointent à une inquiétante 8e place en championnat. Des résultats négatifs qui touchent le moral des joueurs selon Xavi. « Il est vrai que j’ai l’impression que les joueurs sont découragés. Ils ont besoin de se remonter le moral et d’y croire davantage. Il y a un niveau. Nous voulons qu’ils soient courageux. Au Barça, la 6ème ou la 7ème place… ce n’est pas bon. Il faut toujours aller vers le meilleur ici. Cet état de forme fait défaut. Nous ne devons pas viser cela, car ce n’est pas où doit être le Barça », a expliqué la légende catalane en conférence de presse.