Déjà annoncé comme le futur coach du FC Barcelone, Xavi aimerait s’offrir un ancien de Ligue 1 dès janvier prochain.

Annoncé sur le banc du FC Barcelone depuis déjà quelques mois, Xavi Hernandez devrait s’engager avec le club catalan dans les prochains jours et prendre les rênes de l’équipe au retour de la trêve international. Un gros chantier attend l’ancienne légende du club qui devra recoller les morceaux après le départ de Lionel Messi, le passage très critiqué de Ronald Koeman et l’accumulation de blessures. D’après les informations du quotidien catalan Sport.es, le futur coach du club a bien l’intention de se servir dans les caisses du club pour repartir sur de bonnes bases.

L’Espagnol a déjà quelques noms en tête pour le mercato hivernal et sa première recrue pourrait bien être française. Toujours selon le même média, Xavi souhaiterait s’attacher les services de l’ancien Lyonnais Tanguy Ndombele, malheureux depuis son transfert à Tottenham. Le milieu de terrain de 24 ans viendrait renforcer l’effectif du Barça à un poste pratiquement réservé aux cracks de la Masia (Pedri, Gavi, Nico) depuis le début de la saison. Koeman avait bien tenté de ramener son compatriote Georginio Wijnaldum, mais le PSG s’est montré plus convaincant. Et alors que le nouveau coach des Spurs, Antonio Conte, aimerait débarquer avec le Milanais Franck Kessié dans sa valise, le timing pour recruter Ndombele semble idéal. Affaire à suivre…