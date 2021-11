Agacé par Samuel Umtiti, le Barça pourrait prendre la décision de résilier son contrat dans les prochaines semaines.

Le « cas Samuel Umtiti » fait de nouveau la Une des médias à Barcelone. L’avenir du défenseur français est de nouveau en doute d’après les informations de Sport.es. Ce lundi, le média catalan assure que les dirigeants du FC Barcelone envisagent la résiliation du contrat de Samuel Umtiti. Mais avant d’en arriver à cet extrême, le club souhaite négocier son départ cet hiver. « Le club veut lui faire comprendre qu’un accord est nécessaire parce qu’il n’a que 28 ans et que dans un autre club, il trouverait un scénario adéquat pour donner un nouvel élan à sa carrière », détaille le média catalan.

Samuel Umtiti dispose d’un salaire très élevé mais son influence dans l’équipe est nulle. Miné par les blessures, l’ancien Lyonnais n’a jamais pleinement retrouvé ses capacités physique et il pose problème en interne. Le club a essayé de le vendre lors de la période des transferts d’été, sans succès. Ensuite, la direction lui a demandé une réduction de salaire qui n’est pas arrivée non plus. Les hauts gradés n’en peuvent plus.

Et si Samuel Umtiti voyait un motif d’espoir avec l’arrivée sur le banc de Xavi, la situation est toujours au point mort… Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a déclaré qu’il partait de zéro et qu’il donnerait des opportunités à toute l’équipe. Cependant, le Français ne s’est toujours pas manifesté et tout semble pointer vers un départ forcé. Umtiti était bien dans le groupe pour la première de Xavi ce week-end, mais il n’a pas eu la moindre seconde de temps de jeu…