Selon la presse espagnol, Xavi fait le forcing auprès de sa direction pour recruter un nouveau latéral en janvier.

Dans le mal après l’élimination en Ligue des champions, le Barça pourrait encore actionner quelques leviers cet hiver pour renforcer l’effectif de Xavi. D’après les informations du média espagnol AS, le coach catalan a une priorité bien précise : dénicher un nouveau titulaire au poste de latéral droit. Sergi Roberto n’a pas convaincu à ce poste, et Hector Bellerin a plus passé de temps à l’infirmerie que sur les pelouses de Liga depuis son arrivée libre d’Arsenal. Un temps utilisé sur le côté droit, Jules Koundé à lui retrouver sa place dans l’axe, du moins en attendant le retour de blessure de Ronald Araujo.

Toujours selon le média espagnol, le FC Barcelone s’intéresse notamment à la situation de Diogo Dalot. Auteur d’un très bon début de saison avec Manchester United, le Portugais fait office de cible intéressante car son contrat se termine dans un peu plus de six mois. Les Blaugrana gardent aussi un oeil sur Juan Foyth (Villarreal) et Thomas Meunier (Dortmund), mais leurs clubs se montrent bien trop gourmands pour le moment.