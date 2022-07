Zlatan Ibrahimovic aurait joué un rôle important dans la signature due Franck Kessié au FC Barcelone.

Présenté officiellement aujourd’hui en tant que nouveau joueur du FC Barcelone, Franck Kessié a livré ses premiers mots en tant que Blaugrana. L’Ivoirien a avoué que son coéquipier au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, avait joué un rôle dans sa décision de rejoindre la Catalogne. « Ibra m’a donné quelques conseils avant ma signature à Barcelone et il m’a dit que le Barça était un bon endroit où venir », a déclaré le milieu de terrain. Xavi peut donc remercier l’attaquant suédois car Kessié était l’une de ses priorités pour le mercato estival.

L’ancien Milanais a également ajouté lors de sa conférence de presse : “Peu de joueurs peuvent dire non au Barça. Je viens ici pour l’aider l’équipe et montrer de quoi je suis capable. Il me tarde de travailler avec l’équipe, sous les ordres de Xavi. Ma position ? Celle que décide l’entraîneur. Je suis milieu de terrain mais je m’adapterai aux choix du coach ».