D’après les dernières informations du média espagnol SPORT, Xavi Hernandez et le FC Barcelone auraient d’ores et déjà trouvé un accord pour que l’ancien du Barça prenne la succession de Ronald Koeman a la tête d l’équipe.

D’après les informations du média espagnol, l’accord aurait déjà été conclu et il ne resterait plus qu’à accepter « la résiliation du contrat qui lie les Egarense à Al-Sadd, son club actuel au Qatar. » Au-delà de cette clause, le FC Barcelone et Xavi se seraient même déjà entendus sur les membres du staff technique qui entourera le nouveau coach, avec notamment Ivan Torres en tant que préparateur physique.

Par conséquent, l’arrivée de Xavi au Barça devrait être officialisée dans les prochaines heures.