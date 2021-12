Portés par les jeunots Jutgla, Gavi et Nico, le Barça a arraché la victoire face à Elche ce samedi lors de la 18e journée de Liga (3-2). Après le match, le coach Xavi a complètement encensé cette nouvelle génération, emmenée par un Gavi des très grands soirs.

« Le match qu’il fait est spectaculaire. Il est incroyable, sa personnalité, son ambition. C’est le futur du club. Pas seulement lui, mais aussi Araujo, Riqui Puig, Balde, Nico, Abde… C’est une génération fantastique. Même meilleure que celle de Busquets, Pedro, etc. Je n’ai pas mis plus de joueurs du centre de formation parce que les lois me l’interdisent. Moi, à leur âge, j’étais effrayé. Eux, ils sont merveilleux », a lancé Xavi face à le presse.