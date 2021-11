Xavi Hernandez s’apprête à disputer son tout premier match avec le FC Barcelone en tant qu’entraineur de l’équipe ce soir lors du derby catalan contre l’Espanyol.

Présent en conférence de presse, L’Espagnol a embrayé sur le mercato, qui démarre début janvier : « pour l’instant, il n’y a pas de changement. (Dani) Alves est un renfort très important pour le groupe et nous verrons bien. (…) Il reste encore quelques jours avant l’ouverture du marché. Nous sommes en totale harmonie avec Mateu, Jordi Cruyff et le président. Nous déciderons. » A-t-il expliqué alors que le Barça a déjà fait revenir Dani Alves pour apporter encore un peu plus d’expérience dans le groupe.