Historique ! Sport.fr vous propose de découvrir le groupe du FC Barcelone pour son derby face à l’Espanyol ce soir. C’est le premier du nouvel entraineur Xavi Hernandez.

Pour cette grande première, l’ancien métronome de l’entrejeu a pris la décision de convoquer 23 joueurs avec notamment deux défenseurs français Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Le coach catalan fait confiance à plusieurs jeunes joueurs issus de la réserve, comme les deux Marocains Ilias Akhomach et Abdessamad Ezzalzouli. Pedri, Braithwaite, Dembélé et Sergio Agüero sont forfaits.