Toujours à la recherche du successeur de Lionel Messi, le FC Barcelone a peut-être enfin trouver son bonheur à Manchester United.

Pour le Barça, actuellement 8e de Liga, le salut passera peut-être par le mercato. Cet hiver le club catalan tentera notamment de pallier départ à la retraite forcé de Sergio Agüero, avant d’enclencher les grandes manœuvres pendant l’été. De très grandes manœuvres même puisque les dirigeants du Barça pensent toujours être en mesure de s’offrir Erling Haaland. À moins qu’une autre superstar ne vienne bouleverser les plans de Joan Laporta entre-temps. Et justement ce vendredi, EFE annonce que Marcus Rashford souhaite rejoindre le Barça.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2023, l’international anglais commence à se poser de plus en plus de questions concernant son avenir. Miné par les blessures depuis le début de la saison, l’attaquant de 24 ans va devoir se battre avec Jadon Sancho, Madon Greenwood ou encore Anthony Martial pour retrouver une place de titulaire. Pas vraiment effrayé par la situation du Barça, qu’il estime toujours comme l’un des plus grands clubs de la planète, Marcus Rashford a fait son choix selon le média espagnol. Déjà approché par les Catalans en 2018, il avait snobé leur offre pour prolonger à Manchester United. Mais la situation a bien évolué depuis et Marcus Rashford n’est plus le joueur vedette au centre du projet mancunien. Un statut qu’il espère bien retrouver en Espagne.