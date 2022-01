Toujours à la recherche d’un attaquant pour la suite de la saison en Liga, le FC Barcelone est tout proche de trouver son identité. Il devrait s’agir d’Alvaro Morata.

Selon les informations de « AS », le club du FC Barcelone devrait rapidement accueillir Alavaro Morata dans ses rangs. Le deal est scellé « à 95 % » et seuls quelques détails doivent encore être réglés avant d’officialiser la venue du footballeur espagnol. On parle d’une arrivée en Catalogne sous la forme d’un prêt et il pourrait même être disponible pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid, le 12 janvier prochain. Il devrait être la troisième recrue hivernale du Barça après le défenseur brésilien Dani Alves et le milieu offensif espagnol Ferran Torres.