Le gardien du FC Nantes Alban Lafont figure dans les petits papiers du FC Barcelone pour le prochain mercato.

Indiscutable dans les buts catalans depuis plusieurs saison, Marc-André Ter Stegen fait une saison, comme ses partenaires, en dents de scie. Alors pour ne pas que l’Allemand ne se repose sur ses lauriers et ne se croient intouchable, les dirigeants catalans prévoient de lui ramener de la concurrence l’été prochain. Selon Mundo Deportivo, les Blaugranas auraient fait une petite short-list de gardiens à fort potentiel qui pourraient bousculer l’ancien de Mönchengladbach.

Une liste dans laquelle figure Alban Lafont. Le portier nantais impérial avec les Canaris a tapé dans l’œil du Barça grâce à sa taille (1,96m) et sa présence sur sa ligne de but. Le gardien français de 23 ans est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt et est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Canaris.