Dani Aves libre tout contrat depuis son départ de Sao Paulo va revenir au Barça selon les informations de Sport. Xavi aurait donné son accord, il ne resterait plus que quelques détails à régler.

C’était la folle rumeur des derniers joueurs autour du FC Barcelone. Daniel Alves, 38 ans, devrait bien revenir au Barça. Selon les informations de Sport, Xavi a donné son accord pour le retour du défenseur brésilien dans les rangs barcelonnais. Le club catalan finaliserait même les derniers détails de sa signature, il ne reste plus qu’une réunion entre le joueur et la direction et tout sera bouclé. Libre de tout contrat, Dani Alves arrivera donc pour 0€ en catalogne. « Le Barça a l’intention de l’officialiser au plus vite et Xavi pourrait compter sur lui, s’il le juge bon, pour le derby de la semaine prochaine contre l’Espanyol Barcelone au Camp Nou« , indique le média espagnol. Selon As, Dani Alves « quasiment gratuitement » sous le maillot Blaugrana.