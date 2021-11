En quête de renforts cet hiver, le FC Barcelone devra aligner 27 millions d’euros pour s’offrir le Suisse Denis Zakaria.

À peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi doit déjà préparer le mercato hivernal de son équipe. Une période qui s’annonce décisive pour pallier les nombreuses blessures et renforcer l’effectif dans des secteurs clés. Car même si Xavi n’a toujours pas connu la défaite, son Barça n’a pas non plus été impressionnant en Liga contre l’Espanyol (1-0) ou en Ligue des champions contre Benfica (0-0). Le nouveau coach du Barça pourrait notamment profiter de la situation du Suisse Denis Zakaria pour passer à l’action en janvier.

Interrogé par Sport Bild au sujet du milieu de terrain de 25 ans, convoité par les plus grands clubs d’Europe, le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach Max Eberl, n’a pas joué les langues de bois. « Si lui ou un autre joueur nous dit qu’il veut partir, nous accepterons. Ce serait stupide de ne pas leur ouvrir la porte. D’un autre côté, nous devrons évaluer si nous serons meilleurs ou non dans la seconde moitié de la saison avec tel ou tel joueur ». Reste maintenant à savoir si le club catalan aura les moyens cet hiver de s’offrir Denis Zakaria, dont la valeur est estimée à 27 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.