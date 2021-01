Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta réaffirme dans un entretien accordé à Marca qu’il sait comment convaincre Lionel Messi de rester.

Candidat pour l’élection du 24 janvier prochain, Joan Laporta, qui avait déjà présidé le Barça entre entre 2003 et 2010, affirme qu’il a faire signer un nouveau bail au prodige argentin. « Je le vois positivement car il a dit qu’il attendrait la fin de la saison et cela nous laisse le temps de faire une proposition convaincante. Et j’ai un avantage, avec Léo j’ai de la crédibilité. Il me dit toujours que tout ce que je lui ai promis a été accompli. Vous savez que si je donne ma parole, je la respecte. »