Quelques jours après le maillot domicile, le FC Barcelone a présenté sa future tunique extérieur pour la saison à venir et l’exercice 2021-2022.

« Le FC Barcelone présente sa deuxième tenue pour la saison 2021/22, avec un design voulant lancer un message fort en faveur de l’émancipation des femmes. De couleur violette, qui naît de la fusion entre le rouge et le grenat et qui est utilisée pour symboliser la lutte pour l’égalité des genres, la tenue fait incorporer les couleurs blaugrana, caractéristiques du Club, sur les parties latérales, a écrit le club dans un communiqué. Fruit de l’engagement du Club envers le sport féminin, ce maillot incorporera un slogan adapté de l’hymne du Barça ‘Tots units fem força’ (‘ensemble nous sommes plus forts’) qui deviendra ‘Totes unides fem força’ (‘toutes ensemble, nous sommes plus fortes’). » Précise le club blaugrana.

NUESTRA NUEVA SEGUNDA EQUIPACIÓN.

𝑴𝑨́𝑺 𝑸𝑼𝑬 𝑮𝑬́𝑵𝑬𝑹𝑶 💜 pic.twitter.com/jiDtM2TeYU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2021