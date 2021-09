Malgré de nombreux départs enregistrés lors de ce mercato d’été, beaucoup de ménage reste encore à entreprendre pour Joan Laporta qui souhaite se débarrasser de trois autres indésirables : Samuel Umtiti, Neto et Philippe Coutinho.

Lors du dernier marché des transferts, le FC Barcelone de Joan Laporta a enregistré plusieurs départs lors des ultimes jours de mercato. En hiver, le président blaugrana tentera de réitérer cette performance en tentant de se débarrasser de trois autres dossiers épineux au salaire élevé. Selon Fichajes, ces trois indésirables sont Samuel Umtiti, Neto et Philippe Coutinho. Le Français est le dernier défenseur central qui vient à l’esprit de Ronald Koeman lorsque le Néerlandais forme son équipe. Mis au placard depuis plusieurs mois voire plusieurs années maintenant, le champion du monde français est invité à plier bagages. Un prêt n’est pas à exclure. Autre indésirable, le portier Neto conserve une belle côte en Premier League comme en Liga. Arsenal ou Villarreal seraient intéressés. Le Barça ferait alors de Inaki Pena son numéro 2. Enfin, le dernier gouffre financier du FC Barcelone se nomme Philippe Coutinho. Le Brésilien est l’une si ce n’est la pire signature du club et son départ est attendu au plus vite.