Ancienne star des Pays-Bas, Marco Van Basten émet quelques doutes concernant son compatriote Memphis Depay qui a rejoint le FC Barcelone cet été.

« Je doute que Memphis soit un joueur pour le Barça. Je pense que c’est un bon joueur, mais c’est un artiste, un individualiste. Il fait ce qu’il veut et ne persiste pas beaucoup. Je crois que dans une grande équipe, il faut être davantage un joueur d’équipe. Il faut attaquer ensemble et se passer le ballon. J’ai l’impression qu’il en fait trop tout seul et je ne sais pas si c’est suffisant pour un club d’élite », a jugé l’ex-buteur pour Ziggo Sport. L’ancien lyonnais a marqué le premier but de son équipe sur penalty lors de la réception de Levante ce week-end.