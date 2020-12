Cet après-midi à partir de 16 h 15, le FC Barcelone reçoit le FC Valence en Liga. Un match ultra important pour le club blaugrana qui doit impérativement commencer à engranger des victoires.

Pour cette rencontre, le technicien catalan Ronald Koeman pourrait et devrait une nouvelle fois faire confiance à son duo d’attaque composé de Lionel Messi et Antoine Griezmann. Les deux hommes accompagnés par le jeune milieu Pedri et Martin Braithwaite en pointe.

Voici les compositions probables des deux équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen – Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Griezmann, Messi, Braithwaite

Valence : Domenech – Wass, Paulista, Diakhaby, Latorre – Musah, Soler, Racic, Guedes – Vallejo, Gomez