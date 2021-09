Alors que la place de Koeman sur le banc ne tient qu’à un fil, le Barça penserait notamment au coach de Reims pour lui succéder.

Après un nouveau match nul décevant hier à Cadix (0-0), le FC Barcelone prend du retard sur ses rivaux dans une course au titre qui s’annonce déjà mal embarquée. Très critiqué par la presse et les socios, Ronald Koeman dispose toujours du soutien de son président Joan Laporta, mais un enchaînement de faux-pas pourrait rapidement mettre fin à son aventure sur le banc du Barça. Plusieurs noms sont d’ailleurs évoqués pour reprendre les rênes de l’équipe en cas de limogeage du Néerlandais.

Outre ceux des favoris Xavi Hernandez ou l’actuel sélectionneur de la Belgique Roberto Martínez, d’autres pistes plus alambiquées ont été mentionnées. D’après les informations de RMC, le profil d’Óscar García – ancien joueur du Barça et actuel entraîneur du Stade de Reims – aurait récemment été étudié en réunion par le board catalan. Une piste assez insolite quand on sait que le club champenois est actuellement 15e de Ligue 1. Reste à savoir si les hommes de Ronald Koeman sauront rebondir ce dimanche (16h15) face à Levante pour sauver la tête de leur coach.