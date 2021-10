Le groupe n’a appris le système 3-5-2 que quelques heures avant le match contre Benfica. Résultat : une défaite 3-0 au Portugal, mercredi soir en Ligue des champions !

C’est le quotidien catalan Sport qui révèle cette information en exclusivité. Le groupe n’a pas travaillé au préalable sur le système de trois défenseurs centraux. A Lisbonne, l’équipe a une nouvelle fois montré de grandes lacunes en termes d’automatismes défensifs. La méthode Ronald Koeman est une catastrophe.

On a beaucoup parlé du mécontentement suscité au sein du conseil d’administration du Barça, et notamment chez Joan Laporta, par le fait que le Barça a de nouveau utilisé un système à trois défenseurs centraux dans ce match. L’équipe s’était bien comportée contre Levante avec un 4-3-3 et on supposait que Koeman continuerait avec cette formation. Cependant, l’entraîneur est revenu à une formation 3-5-2. La réalité est que la surprise que cela a provoqué n’était pas seulement externe, mais aussi interne dans une partie du vestiaire du Barça.

Koeman n’a décidé de jouer avec trois défenseurs centraux que quelques heures avant le match. Ou, du moins, il ne l’a communiqué à certains joueurs que mercredi même. Cela signifie que ni dimanche, ni lundi, ni mardi, les situations hypothétiques auxquelles l’équipe serait confrontée face aux attaquants de Benfica n’ont été travaillées. Certains joueurs ne connaissaient pas la composition de départ – ou leur statut de remplaçant – avant mercredi même.

L’entraîneur néerlandais considère que l’équipe doit prête à débuter avec un 4-3-3 ou un 3-5-2, et qu’il ne juge donc pas nécessaire de mettre l’accent sur les mouvements caractéristiques de la défense à cinq avant chaque match. Un façon de responsaliser les joeurs ? Possible. Mais force est de constater que pour ce déplacement au Benfica, cette façon de procéder se solde par un fiasco monumental.