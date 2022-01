Après avoir bouclé le transfert de Ferran Torres, le FC Barcelone semble avoir pris une belle option dans le dossier Christensen.

Il y a quelques jours, Andreas Christensen a signé avec une agence ayant des liens étroits avec le frère de Lionel Messi. De quoi alimenter les spéculations concernant son potentiel transfert au FC Barcelone l’été prochain. Le défenseur central danois de Chelsea est en fin de contrat au mois de juin et les négociations autour d’un nouveau bail ont échoué juste avant Noël. Au même moment, Christensen s’est associé à l’agence KIN, dans laquelle le frère aîné de Lionel Messi, Rodrigo, a des intérêts considérables.

Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo précise que le défenseur de 25 ans a toujours eu une affection particulière pour le FC Barcelone et le club occupe encore une place spéciale dans son cœur malgré les déboires des Catalans en Ligue des champions. De son côté Chelsea se montre de plus en plus impatient dans les négociations et la situation pourrait bien tourner en faveur des Blaugrana. Thomas Tuchel n’a pas caché son exaspération, et Christensen vit peut-être ses derniers mois à Londres. Affaire à suivre…