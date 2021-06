Débarqué au FC Barcelone comme le transfert de l’année en janvier 2018 en provenance de Liverpool pour la modique somme de 135 millions d’euros, Philippe Coutinho est plutôt le fiasco de la décennie. La suite de sa carrière s’écrit désormais loin, très loin de la Catalogne.

La seule certitude sur ce dossier est que le FC Barcelone veut absolument se débarrasser de Philippe Coutinho cet été afin de récupérer quelques liquidités fondamentales pour la survie du club. Le Brésilien de 29 ans est un gouffre financier pour le club catalan déjà dans le rouge. Cette saison, l’ancien des Reds n’a disputé que 14 rencontres, un total bien trop faible pour un joueur de son calibre.

Selon Sport, la Premier League serait prête à délivrer le soldat Philippe Coutinho. Leicester, Arsenal et Everton seraient sur sa piste. Une ancienne légende des Foxes a d’ailleurs vanté les mérites de la star brésilienne qu’il aimerait particulièrement voir au sein de son club.

Emile Heskey : « Ce serait formidable qu’il vienne à Leicester. C’est un joueur fantastique. Il a maintenant 29 ans et a encore beaucoup à donner. Le truc, c’est que nous ne savons pas quel est son état physique et mental pour le moment. Il a vraiment vécu des moments douloureux au Barça et plus globalement depuis qu’il a quitté Liverpool. Il a eu beaucoup de mal. La question est : peut-il revenir à son meilleur niveau ? »