Recruté gratuitement il y a quelques jours par le FC Barcelone, Dani Alves vient aider le club avant tout. Agé de 38 ans, la presse espagnole a dévoilé son salaire.

D’après les informations relayées par deux médias locaux, La Vanguardia et Marca, Alves touche le plus petit salaire autorisé en Liga, c’est-à-dire un peu moins de 13 000 euros par mois, qui font 155 000 euros par an. Avec cet accord, le Brésilien prouve son amour pour le club lui qui ne pourra aider son équipe qu’à partir du mois de janvier 2022. Il a aussi une option pour prolonger son bail d’une année, alors que son contrat actuel s’arrête en juin 2022, à la fin de la saison.