Un temps annoncé de retour à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann pourrait finalement découvrir la Premier League cet été sous les couleurs de Tottenham.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone contre un montant record de plus de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie dès cet été afin de renflouer les caisses du club catalan. Un temps annoncé au cœur d’un échange XXL avec Saul Niguez, le Français ne devrait finalement pas retourner chez les Colchoneros. Mais le Barça aurait bien l’intention de séparer de Griezmann et de son énorme salaire cet été. Il ferait d’ailleurs partie des 9 joueurs placés sur la liste des transfert par les Blaugrana à en croire les informations de Sky Sports.

De son côté, le Daily Star estime que l’avenir du champion du monde 2018 est étroitement lié à celui de Harry Kane. Antoine Griezmann pourrait débarquer à Londres cet été en cas de départ du buteur des Three Lions pour Manchester City. Le nouvel entraîneur des Spurs de Tottenham, Nuno Espirito Santo, apprécierait particulièrement le profil de Griezmann et il aurait demandé à ses recruteurs de suivre la situation du Barcelonais, alors que Manchester City prépare une offre de plus de 180 millions d’euros pour Harry Kane.