Pour se renforcer la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait bien s’offrir deux prodiges brésiliens.

Après avoir recruté Ferran Torres cet hiver, le FC Barcelone comme déjà à prospecter pour la saison suivante. Joan Laporta rêve de s’offrir les services d’Erling Haaland, mais en attendant de trouver les fonds suffisant, le président du Barça pourrait boucler deux transferts « à la Neymar ». D’après les informations d’UOL Esporte, le club catalan aurait en effet une option préférentielle pour le recrutement de deux cracks du FC Santos : Kaiky et Angelo. Le premier est un défenseur dont le contrat court encore jusqu’en 2023 et le second un ailier lié à Santos jusqu’en 2024. Tous les deux ont 17 ans et font partie des joueurs les plus prometteurs du championnat brésilien.

Pour les recrutés l’été prochain, le Barça aura donc un coup d’avance sur ses concurrents. Un bonus que les Catalans ont obtenus après le non-respect d’une première option préférentielle concernant Gabriel Barbosa. Lors du transfert de Neymar en 2013, le FC Barcelone avait en effet négocié une clause pour Gabigol. Mais Santos n’a pas respecté les termes de cet accord, préférant vendre son attaquant à l’Inter Milan. En compensation, le club brésilien a donc versé 3 millions d’euros au Barça avant de lui offrir deux options préférentielles pour les futurs transferts de Kaiky et Angelo.