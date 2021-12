Selon la presse catalane, le FC Barcelone va pousser pour un prêt de Christian Pulisic cet hiver.

Alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone semble de plus en plus compromis la presse espagnole fait le point sur les joueurs susceptibles de pallier un départ du Français. Si le club catalan garde un œil sur les deux stars de Manchester City Raheem Sterling et Ferran Torres, il pourrait bien se retrouver dans l’impasse pour des raisons financières. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo évoque une autre piste venue de Premier League : Christian Pulisic.

L’Américain n’est pas titulaire indiscutable dans le système de jeu de Thomas Tuchel et le média catalan estime que le Barça serait en mesure de négocier un prêt du joueur avec Chelsea dès le mois de janvier. Une piste intéressante qui ne laisserait pas Xavi indifférent. Chez les Blues, le nouvel entraîneur du Barça surveille également de près les situations de César Azpilicueta et Antonio Rüdiger, tous les deux en fin de contrat en juin 2022. Affaire à suivre…