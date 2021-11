Pour pallier l’absence de Sergio Agüero, le Barça pourrait miser sur un certain Anthony Martial.

Victime d’un problème cardiaque, Sergio Agüero pourrait bien mettre un terme à sa carrière selon la presse catalane. Un coup dur pour l’Argentin, mais également pour le FC Barcelone, qui cherche d’urgence à pallier le départ de l’ancien Citizen. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme celui d’Alexandre Lacazette ou plus récemment celui d’Anthony Martial. Privé de temps de jeu à Manchester United, le buteur de 25 ans ne dirait pas non à un petit séjour en Catalogne.

Ce lundi, le journal ARA en a expliqué un peu plus concernant la piste Martial. « Au club blaugrana, on parle bien d’Anthony Martial, un ailier français présent à Old Trafford depuis plus de cinq ans (267 apparitions et 89 buts) et qui n’est plus titulaire depuis les arrivées de Cristiano et Jadon Sancho. Pour l’instant, il n’est étudié qu’en prêt, devant Edinson Cavani, un attaquant pur et dur dont on a parlé ces dernières semaines et qui ne correspond pas aux goûts de Xavi »