À la recherche d’un nouveau maestro, Tottenham pourrait miser sur le Barcelonais Philippe Coutinho.

Sur une très bonne dynamique en ce moment, notamment avec la courte victoire à Watford (1-0) cet après-midi, Tottenham serait à la recherche d’un joueur clé pour viser la Ligue des champions la saison prochaine. D’après la presse britannique, Antonio Conte et son directeur sportif Fabio Paratici sont désireux d’ajouter de la créativité à leur équipe, avec un milieu de terrain offensif de classe mondial.

Et selon El Nacional, un certain Philippe Coutinho correspond parfaitement à ses critères. Le Brésilien, qui se retrouve également sur les tablettes d’Arsenal et d’Everton, ne devrait pas faire de vieux os en Catalogne. Le Barça souhaite réduire sa masse salariale – Coutinho gagne environ 440 000 euros par semaine – et il est prêt à laisser filer l’ancien de Liverpool contre à peine 19 millions d’euros. Une opportunité en or sur laquelle les Spurs pourraient bien se jeter en janvier.