Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui a passé une soirée délicate hier soir. Battu 3-0 par le Bayern Munich à domicile, le club catalan va devoir faire sans deux joueurs de son effectif Jordi Alba et Pedri.

Le club a expliqué que Jordi Alba et Pedri ont ressenti une douleur après le match du soir. Le jeune milieu de terrain de 18 ans a « une lésion musculaire dans le quadriceps de la cuisse gauche. Il est sorti et sa disponibilité dépendra de ses progrès. Les tests médicaux effectués ce matin ont également confirmé que le joueur de l’équipe première Jordi Alba est blessé au biceps fémoral de la cuisse droite. Il n’est pas dans le groupe et sa disponibilité dépendra de ses progrès. » a déclaré le club dans un communiqué.